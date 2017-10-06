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  3. 06 Ekim 2017 13:25

Vicdansızlığın bu kadarı: Defalarca tekmeledi

ABD'nin Florida eyaletinde bir köpekle birlikte asansöre binen kadın bir anda hayvanı tekmelemeye başladı. Hırsını alamayan kadın asansörden inene kadar talihsiz hayvana vurmayı sürdürdü.

Bilgin Pro
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