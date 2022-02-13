  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. video

video

Birleşik Arap Emirlikleri'nin en kalabalık şehri ve emirliğin başkenti Dubai'deki Burj Khalifa gökdeleni, Türk Bayrağı'yla aydınlandı. Gökdelene Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Hoş geldiniz' yazıldı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İstanbul'da akılalmaz anlar: Borcunu böyle tahsil etti…
Selin Ciğerci ve Lerzan Mutlu'dan olay yaratan ''oryantal'' şov
Prof. Dr. Şen ile Dr. Epözdemir canlı yayında birbirine girdi
Aşk Taktikleri'nde Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız'ın bu sahneleri olay oldu
Barajın ortasında ölüm kalım savaşı
''Enflasyonla Mücadele Timi'' denetimleri başlıyor
İstanbul'da silahlı çatışma: 4 yaralı, 2 gözaltı
Maske Kimsin Sen'in finaline Eda Ece'nin bu sözleri damgasını vurdu
Bir kadın cinayeti daha! Polis memuru dehşet saçtı! Kurşun yağdırdı