Birleşik Arap Emirlikleri'nin en kalabalık şehri ve emirliğin başkenti Dubai'deki Burj Khalifa gökdeleni, Türk Bayrağı'yla aydınlandı. Gökdelene Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Hoş geldiniz' yazıldı.

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