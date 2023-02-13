Anasayfa Video Galeriler Gündem video video 13 Şubat 2023 Pazartesi Saat: 14:15 Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63ea1bc9e51f0c1c7e134333" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mansur Yavaş’tan Hatay Havalimanı açıklaması: ''Bunlar ayıp şeyler'' Binlerce yapının yok olduğu Adıyaman’da şaşırtan bina İstanbul'da deniz 15 metre çekildi Deprem fırtınası, obruklar yarattı! Korkutan manzara Yurdun doğusu buz kesti: Termometreler eksi 32 dereceyi gösterdi Deprem fırsatçıları iş başında: ''5 saat için 950 TL istediler'' İslahiye'de deprem kayaları yuvarladı: 2 ölü, 5 yaralı 175. saatte gelen mucize! Sağ olarak kurtarıldı Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Depremin suçu yok, suç bu işlerin altına imza atanlarda