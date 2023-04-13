Anasayfa Video Galeriler Gündem videoSelvi Kılıçdaroğlu kararını verdi videoSelvi Kılıçdaroğlu kararını verdi 13 Nisan 2023 Perşembe Saat: 14:01 Güncelleme: 13 Nisan 2023 Perşembe 14:01 'Beslenme Saati' Projesi'ni yaygınlaştırmak amacıyla çıktığı Karadeniz turuna ilişkin bir video yayımlayan Selvi Kılıçdaroğlu, "Yetersiz beslenen tek bir çocuğımız kalmayana kadar yollarda olacağız" mesajını paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6437e0f9c9b3df739b1b5dc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'un çöken surları havadan böyle görüntülendi Hepsi geri istendi... İşte Türkiye’den kaçırılan tarihi eserler Asrın felaketinin üzerinden 65 gün geçti ama ondan hala haber yok! Tatilcilerin kabusu olmuştu! İstilacı ve zehirli türün popülasyonu azalıyor Ebrar Karakurt'un takım arkadaşının İstanbul'da esrarengiz ölümü Gelmek bilmeyen kış şimdi gitmek bilmiyor! Nisan ortasında kar yağışı Hadise'den olay sözler: ''Ölmek istedim, ölsün istedim'' 10 ilde PKK operasyonu: 16 gözaltı Metroda sokak şarkıcısına tekme tokat dayak