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Vietnam'da bir Türk vatandaşı sokak ortasında katledildi

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İstanbul Esenyurt'tan Vietnam'a çalışmak için giden 2 çocuk babası 52 yaşındaki Türk vatandaşı taksi beklerken sokak ortasında bıçakla öldürüldü.

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