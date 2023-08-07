Anasayfa Video Galeriler Gündem Vietnam'da bir Türk vatandaşı sokak ortasında katledildi Vietnam'da bir Türk vatandaşı sokak ortasında katledildi 07 Ağustos 2023 Pazartesi Saat: 12:25 Güncelleme: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 12:25 İstanbul Esenyurt'tan Vietnam'a çalışmak için giden 2 çocuk babası 52 yaşındaki Türk vatandaşı taksi beklerken sokak ortasında bıçakla öldürüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64d0b88ba6df376133179a83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Esad'ın eşi Esma Esad'tan yıllar sonra bir ilk Denizde kaybolmuştu... 35 saat sonra kurtarıldı Ev sahibinden kiracısına ''yok artık'' dedirten tuzak Çanakkale Zaferi'nin o fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı Güpe gündüz akıl almaz hırsızlık anı kamerada Enkaza dönen ilimizdeki deprem konutlarının son hali görüntülendi Burası İstanbul'un su kaynağı Terkos gölü: Sular gitti, tarih çıktı! Geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! Konserve kutusuna döndü