Anasayfa Video Galeriler Gündem Viking dizisinde Bizans askerine mehterli karşılama Viking dizisinde Bizans askerine mehterli karşılama 16 Temmuz 2024 Salı Saat: 11:16 Netflix'te üçüncü sezonuyla izleyicisiyle buluşan Vikings: Valhalla'da Viking ve Bizans askerleri Konstantinopolis'e girerken mehter marşı ile karşılandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66962c68dbfef7ba67004b83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Polisin ''Dur'' ihtarından kaçıp, aracını polislerin üzerine sürdü İntihar ihbarının altından cinayet çıktı: 7 gözaltı 26 ilde kaçak alkol operasyonu: 50 gözaltı Sadaka verilen 20 TL'nin üzerindeki yazı şaşırttı 21 yılda, 27 kez anjiyo olduktan onra gerçeği öğrendi Bursa'da film gibi çatışma kamerada 2024 YKS sonuçları açıklandı, YKS birincileri belli oldu Söke OSB ‘yanardağ’ görünümü aldı Azerin'den Cumhurbaşkanlığı'nda bozkurt işaretli konser