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Viking dizisinde Bizans askerine mehterli karşılama

Netflix'te üçüncü sezonuyla izleyicisiyle buluşan Vikings: Valhalla'da Viking ve Bizans askerleri Konstantinopolis'e girerken mehter marşı ile karşılandı.

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