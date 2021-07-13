Anasayfa Video Galeriler Gündem Villasının önüne iskele yaptıran Şahan Gökbakar'a kötü haber Villasının önüne iskele yaptıran Şahan Gökbakar'a kötü haber 13 Temmuz 2021 Salı Saat: 16:35 Komedyen Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki koyda satın aldığı dubleks villanın önüne yaptırdığı iskelenin kaldırılmasına karar verildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60ed96a0c14a40380c259c07" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün canlı yayını olay oldu İstanbul'da Asya Kaplan Sivrisineği alarmı: En tehlikeli virüslerden birini taşıyor İmamoğlu ''Olimpizm Hareketi''ni başlattı Telefonunu vermeyince defalarca bıçakladı Yer: Antalya... Su seviyesi yükselince adacıkta mahsur kaldılar Dünyanın en eskisi... Kırıkkale'de heyecanlandıran keşif Devletten böyle çalmışlar! 30 ilde 'kaçak vergi' operasyonu 75 bin yıl hapsi istenen Tosuncuk için karar verildi Kasaptaki ''kokuyorsun'' cinayeti kamerada