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  4. Villasının önüne iskele yaptıran Şahan Gökbakar'a kötü haber

Villasının önüne iskele yaptıran Şahan Gökbakar'a kötü haber

Komedyen Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki koyda satın aldığı dubleks villanın önüne yaptırdığı iskelenin kaldırılmasına karar verildi.

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