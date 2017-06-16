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  3. 16 Haziran 2017 16:15

Vinç sağlık ocağına girdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir sağlık ocağına vinç girdi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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