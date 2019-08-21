Virajı alamayan otomobil uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı
21 Ağustos 2019 22:45
Virajı alamayan otomobil uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı
Zonguldak-Ankara karayolunda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin virajı alamayarak uçuruma yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Devrek istikametine seyir halinde olan Erdal B. yönetimindeki 74 AAB 242 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu Başlarkadı mevkisinde virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücüyle birlikte bulunan Barış...