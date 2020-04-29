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  3. 29 Nisan 2020 22:25

Virüs ve bakterileri temizleyen kabin üretildi !

Malatya İnönü Üniversitesi Teknopark'ta, 1 dakika içinde elbise ve cilt üzerindeki bakteri ve virüsleri yok eden kabin geliştirildi. Prototip aşamasındaki kabin, insan sağlığı üzerinde olumsuz hiçbir etkisinin olmadığı belirtildi.

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