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Vişne tesisindeki mide bulandıran görüntüler sonrası harekete geçildi

Afyonkarahisar'da meyve alım tesisinde bir işçinin toplanan vişneleri ayakkabılarıyla ezerken çekilen görüntüleri sonrası harekete geçildi.

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