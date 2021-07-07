Anasayfa Video Galeriler Gündem Vişne tesisindeki mide bulandıran görüntüler sonrası harekete geçildi Vişne tesisindeki mide bulandıran görüntüler sonrası harekete geçildi 07 Temmuz 2021 Çarşamba Saat: 19:15 Afyonkarahisar'da meyve alım tesisinde bir işçinin toplanan vişneleri ayakkabılarıyla ezerken çekilen görüntüleri sonrası harekete geçildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60e5d31abb21f4102d36f923" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yeğeninin ve ablasının yuvasını yıktı! Canlı yayında şoke eden ifadeler Zonguldak'ta evler ve arabalar sular altında Ankara'da katliam! Kızını ve torunlarını öldürüp intihar etti Korsan taksiciler şehirlerarası çalışmaya başladı Ülkelerine bayram için giden Suriyelilerin sayısı 2 bini buldu Akşener'den Erdoğan'a: ''Biz utandık, kendisi utanmadı'' İstanbul'da film sahnelerini aratmayan silahlı baskın kamerada Barış Akarsu'nun son görüntüleri gündem oldu İstanbul'da rehine operasyonu