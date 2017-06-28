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  3. 28 Haziran 2017 00:15

Viyanada AGİT 2017 Yıllık Güvenlik Değerlendirme Konferansı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 3 gün sürecek olan “Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Yıllık Güvenlik Değerlendirme Konferansı” başladı.

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Tatil dönüşü Tekirdağda 50 kilometreyi aşan araç kuyruğu oluştu
Tatil dönüşü Tekirdağda 50 kilometreyi aşan araç kuyruğu oluştu
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Silivride tatilcilerin dönüş yoğunluğu trafiğe neden oldu
Silivride tatilcilerin dönüş yoğunluğu trafiğe neden oldu
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Elazığda düğün salonunda trafo patladı: 14 kişi hastanelik oldu
Elazığda düğün salonunda trafo patladı: 14 kişi hastanelik oldu
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Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu
Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu
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Otobüs çarptı, ayağa kalkıp yürüdü
Otobüs çarptı, ayağa kalkıp yürüdü
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Sarıyerde 70 ayrı adrese uyuşturucu operasyonu
Sarıyerde 70 ayrı adrese uyuşturucu operasyonu