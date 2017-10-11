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  3. 11 Ekim 2017 19:25

Vize krizinin ardından ABD ile kritik görüşme

Amerika Birleşik Devletleriyle vize krizinin ardından ilk resmi üst düzey görüşme gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Rex Tillerson ile telefon ile görüştü. Görüşmenin yarım saat sürdüğü öğrenildi. (İHA)

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