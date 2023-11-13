Vizontele filminin o sahnesi gerçek oldu: Baba akü yok!

Vizontele filminin ‘Baba akü yok’ sahnesi Adıyaman’da gerçek oldu. Kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar park halindeki kamyonetin aküsünü çaldı.

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