Anasayfa Video Galeriler Gündem Vizontele filminin o sahnesi gerçek oldu: Baba akü yok! Vizontele filminin o sahnesi gerçek oldu: Baba akü yok! 13 Kasım 2023 Pazartesi Saat: 16:05 Vizontele filminin ‘Baba akü yok’ sahnesi Adıyaman’da gerçek oldu. Kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar park halindeki kamyonetin aküsünü çaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65521f19caeb023d860d88b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Madeni para getirine ekmek bedava! Çeşme'de göçmen faciası: Ölü sayısı 5'e yükseldi İsrail'den İsraillilere cepten ''füze'' uyarısı Türkiye'nin cennet sahilinden korkutan manzara Yer: Muğla... Karavancıların tatil keyfi kabusa dönüştü Esenyurt'ta sıradan bir gün! Küfür, kafir, kavga, hakaret... Çocuğa taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı 10 Kasım'da düzenlenen çiğ köfte partisine soruşturma Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan şaşırtan deprem açıklaması: ''Nimettir!''