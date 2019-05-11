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  3. 11 Mayıs 2019 11:44

Vladimir Putin yere kapaklandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'de Gece Hokeyi Ligi oyuncuları ile birlikte gala maçına çıktı. Maç sonu seyircileri selamlayan Putin, yere düştü.

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Diyarbakır ve Batman’da trafik kazaları MOBESE’ye yansıdı
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