Vodafone 40. İstanbul Maratonu’nda ilk start verildi
11 Kasım 2018 09:35
Vodafone 40. İstanbul Maratonu’nda ilk start verildi
Vodafone 40. İstanbul Maratonu’nda ilk start verildi. Engelli yarışçılar saat 08.45’te start çizgisinden çıkarak köprüye doğru hareket etti.İki kıtayı birbirine bağlayan Vodafone 40. İstanbul Maratonu’nda ilk start verildi. Engelli yarışçılar, yarış için yapılan özel araçlarıyla saat 08.45’te start noktasından hareket ederek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne doğru hareket etti....