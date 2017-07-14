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  3. 14 Temmuz 2017 22:15

Vodafone Parkın etrafını kana bulayan kadın terörist kamerada

Beşiktaş'ta Vodafone Park Stadı çevresindeki hain saldırının organizatörü kadın teröristin keşif görüntüleri kamera yansıdı.

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