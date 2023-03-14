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  4. Voleybol maçında tribünün korkulukları kırıldı

Voleybol maçında tribünün korkulukları kırıldı

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Yurtdışında yaşanan olayda çocuklarını izlemek için gelen aileler tribünde yerlerini aldıktan kısa bir süre sonra tribün çöktü. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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