Voleybol maçında tribünün korkulukları kırıldı

Yurtdışında yaşanan olayda çocuklarını izlemek için gelen aileler tribünde yerlerini aldıktan kısa bir süre sonra tribün çöktü. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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