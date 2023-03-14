Anasayfa Video Galeriler Gündem Voleybol maçında tribünün korkulukları kırıldı Voleybol maçında tribünün korkulukları kırıldı 14 Mart 2023 Salı Saat: 13:15 Güncelleme: 14 Mart 2023 Salı 13:15 Yurtdışında yaşanan olayda çocuklarını izlemek için gelen aileler tribünde yerlerini aldıktan kısa bir süre sonra tribün çöktü. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6410493967e7fa252e2362b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da lisede taciz iddiası: ''2016 yılından beri taciz ediyor!'' İlk İş Yerim kuraları da başlıyor İstanbul'daki aşiret düğününde milyonlar havada uçuştu İstanbul'da ölümden kıl payı kurtuluş anı kamerada Yeni konutların yapılacağı ''konut rezerv'' alanları havadan görüntülendi Turistleri soyan İranlı sahte polisler yakalandı Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem Memleket Partisi'nde ''İnce dansı'' krizi! Yasaklandı İstanbul'da metruk bina çöktü