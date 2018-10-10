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  3. 10 Ekim 2018 17:15

Volkan, Cocu, Yanal, işlerine son verilen isimler...

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Volkan Demirel’in kadro dışı bırakılması, hoca değişikliği yapılıp yapılmayacağı ve teknik heyetten işine son verilen isimlerle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.Sarı-lacivertli kulüpte Ali Koç, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Koç, görevlerine son verilen antrenörlerle ilgili detayları anlattı. Dergide yazdığı bir yazıda değişim ve dirençten...

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