Volkan, Cocu, Yanal, işlerine son verilen isimler...
10 Ekim 2018 17:15
Volkan, Cocu, Yanal, işlerine son verilen isimler...
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Volkan Demirel’in kadro dışı bırakılması, hoca değişikliği yapılıp yapılmayacağı ve teknik heyetten işine son verilen isimlerle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.Sarı-lacivertli kulüpte Ali Koç, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Koç, görevlerine son verilen antrenörlerle ilgili detayları anlattı. Dergide yazdığı bir yazıda değişim ve dirençten...