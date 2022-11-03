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Volvo'nun 2. tam elektrikli SUV'u Türkiye'de

Otomotiv devi Volvo Türkiye'deki ikinci tam elektrikli modeli C40 Recharge'yi İstanbul'da bugün ( 3 Kasım 2022 ) tanıttı. Tam elektrikli Volvo C40 Recharge hem teknolojik özellikleriyle hem de kendi klasmanındaki rekabetçi fiyatıyla da dikkat çekti.

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