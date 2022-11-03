Anasayfa Video Galeriler Gündem Volvo'nun 2. tam elektrikli SUV'u Türkiye'de Volvo'nun 2. tam elektrikli SUV'u Türkiye'de 03 Kasım 2022 Perşembe Saat: 19:25 Otomotiv devi Volvo Türkiye'deki ikinci tam elektrikli modeli C40 Recharge'yi İstanbul'da bugün ( 3 Kasım 2022 ) tanıttı. Tam elektrikli Volvo C40 Recharge hem teknolojik özellikleriyle hem de kendi klasmanındaki rekabetçi fiyatıyla da dikkat çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6363eb6df8f2a92d6e741863" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hayatını kaybeden ünlü oyuncu Rıza Akın'ın Japon eşi törende gözyaşlarına boğuldu Pakistan'ın eski başbakanı İmran Han'a suikast girişimi! O anlar kamerada İstanbul Havalimanı'nda 2 sandviç ve 1 suyun fiyatı isyan ettirdi TOGG fabrikasının sızdırılan görüntüleri tartışma yarattı İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın İbrahim Tatlıses taklidi tepki topladı İstanbul'da inşaat kazısında iskeletler bulundu AK Partili ismin yeğeni İYİ Parti'ye katıldı Erdoğan'dan referandum açıklaması: ''Bütün adımları atmaya hazırız''