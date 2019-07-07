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  3. 07 Temmuz 2019 13:20

‘Vosvos’ severlerden lösemili çocuklar için göl turu

Türkiye’nin farklı illerinden gelerek Bolu’da 2 gün kamp yapan Vosvos sahipleri, süsledikleri araçlarıyla renkli görüntüler oluşturdular. Vosvoscular, kampın son gününde lösemili çocukları göl turunda gezdirdiler. Bolu Gölköy Baraj Gölü’nde Vosvos Sevenler Derneği tarafından Türkiye’nin farklı illerinden yaklaşık 70 Vosvos sahibinin katıldığı 2 günlük kamp etkinliği düzenlendi. Çeşitli...

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