Anasayfa Video Galeriler Gündem Wagner liderinin uçağı düştü iddiası Wagner liderinin uçağı düştü iddiası 23 Ağustos 2023 Çarşamba Saat: 22:25 Güncelleme: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 22:25 Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin’in de yolcu listesinde olduğu özel jet Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarında düştü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64e65d239fd8974e677a4543" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ekonomik krizle boğuşan Arjantin'de marketler yağmalandı Ekonomik krizle boğuşan Arjantin'de marketler yağmalandı BRICS Zirvesi'nde ilginç anlar! Çin Devlet Başkanı şaştı kaldı Türkiye'nin konuştuğu kuduz hastası, hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta deprem konutlarının son hali görüntülendi Rezidans otoparkında silahlı saldırı kamerada Eskişehir'de korkutan yangın! Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor Çanakkale yangınında kurtarma ekibi ölümden döndü 6 terörist daha etkisiz hale getirildi