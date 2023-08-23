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Wagner liderinin uçağı düştü iddiası

Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin’in de yolcu listesinde olduğu özel jet Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarında düştü.

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