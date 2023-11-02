Anasayfa Video Galeriler Gündem Wanda Nara ile Icardi'nin ilginç anları olay oldu Wanda Nara ile Icardi'nin ilginç anları olay oldu 02 Kasım 2023 Perşembe Saat: 15:05 Galatasaray'ın ve Süper Lig'in süper golcüsü Icardi'nin eşi Wanda Nara ile yaşadığı ilginç anlara dair görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65439087e49e684f0f078343" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hamas, İsrail askerlerine havadan bomba attı Antalya'da 10 dakika süren hortum kamerada Polat çiftinin lüks araçlarına el konuldu İYİ Partili milletvekili partisinden istifa etti Hac kuraları çekildi Sokak ortasında uzman çavuş dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı var! İstanbul'da bazadan vahşet çıktı 8 katlı bina halatla çekerek yıktılar Hamas, İsrail zırhlılarını böyle imha etti