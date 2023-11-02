Wanda Nara ile Icardi'nin ilginç anları olay oldu

Galatasaray'ın ve Süper Lig'in süper golcüsü Icardi'nin eşi Wanda Nara ile yaşadığı ilginç anlara dair görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65439087e49e684f0f078343" allowfullscreen></iframe>