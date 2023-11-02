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Wanda Nara ile Icardi'nin ilginç anları olay oldu

Galatasaray'ın ve Süper Lig'in süper golcüsü Icardi'nin eşi Wanda Nara ile yaşadığı ilginç anlara dair görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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