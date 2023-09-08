Anasayfa Video Galeriler Gündem Wanda Nara paylaştı! Muslera ve Icardi'yi ülkeye getiren özel uçağın içi dudak uçuklattı Wanda Nara paylaştı! Muslera ve Icardi'yi ülkeye getiren özel uçağın içi dudak uçuklattı 08 Eylül 2023 Cuma Saat: 10:55 Güncelleme: 08 Eylül 2023 Cuma 10:55 Galatasaray'ın yıldız golcüsü Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın özel uçaklarının içerisinden yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64fad36d8476c06efe7746a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Nicolas Pepe imza için İstanbul'da Selde kaybolan bebekten 5 gün sonra acı haber Kayseri'de 3 katlı binada korkutan yangın Lunaparkta korkutan anlar! Metrelerce yüksekten aşağı düştü Canlı yayında utandıran iç çamaşırı kazası Yabancı uyruklular yine dehşet saçtı: Yaralılar var Taksi şoförüne öldüresiye borç dayağı kamerada İBB'den yürüyen merdiven sabotajına ikinci suç duyurusu Annesini balkından atmaya çalıştı!