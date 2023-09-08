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  4. Wanda Nara paylaştı! Muslera ve Icardi'yi ülkeye getiren özel uçağın içi dudak uçuklattı

Wanda Nara paylaştı! Muslera ve Icardi'yi ülkeye getiren özel uçağın içi dudak uçuklattı

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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın özel uçaklarının içerisinden yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

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