Anasayfa Video Galeriler Gündem Wanda Nara ve Icardi banyodan paylaştı: ''Kral çıplak'' Wanda Nara ve Icardi banyodan paylaştı: ''Kral çıplak'' 05 Temmuz 2024 Cuma Saat: 14:51 Trendyol Süper Lig'in gol kralı ve Galatasaray'ın gol makinesi Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara ile banyo keyfinden gelen "kral çıplak" paylaşımı olay oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6687de4ffb7b5ddd330539a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul trafiğini felç eden kaza: E-5 Karayolu trafiğe kapatıldı Kayseri olaylarında 13 kişiye tutuklama Kendisini kamufle ederek intihara kalkıştı Türkiye'nin deniz kaplumbağalarının sahilinde rekora 30 kaldı Uyuşturucu tacirleri ölüm tezgâhlarını şimdi de buraya kurdu Burası Bursa'nın göletli sitesi: Her yağışta aynı rezalet Parkta mide bulandıran tartışma Türkiye'nin en modern çobanları görüntülendi İzmir için korkutan uyarı: İl genelindeki binaların yarısı için acil çağrı