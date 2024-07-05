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  4. Wanda Nara ve Icardi banyodan paylaştı: ''Kral çıplak''

Wanda Nara ve Icardi banyodan paylaştı: ''Kral çıplak''

Trendyol Süper Lig'in gol kralı ve Galatasaray'ın gol makinesi Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara ile banyo keyfinden gelen "kral çıplak" paylaşımı olay oldu.

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