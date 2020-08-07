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  3. 07 Ağustos 2020 13:50

Wayfair skandalıyla ilgili çirkin paylaşımlara suç duyurusu

Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi, ABD'de e-ticaret sitesi Wayfair'in çocuk ticareti yaptığı iddialarıyla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin suç duyurusunda bulundu.

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