Anasayfa Video Galeriler Gündem WhatsApp üzerinden 1,5 milyon TL'lik dolandırıcılık WhatsApp üzerinden 1,5 milyon TL'lik dolandırıcılık 30 Mart 2023 Perşembe Saat: 07:30 Zonguldak merkezli 5 ilde çekilişle cep telefonu kazanmayı vadeden dolandırıcıların WhatsApp'tan yazışarak 30 kişiyi 1,5 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6425105d35f3f01ef3421ae7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'den görüşme sonrası açıklama Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce görüşmesi başladı Fırtına fena vurdu; dalgaların boyu 7 metreyi aştı Kışın yağmayan kar Mart sonunda yağdı: Kar kalınlığı 1 metre! Marmara Üniversitesi'nde göçük: 1 kişi toprak altında kaldı Erdoğan açıkladı: Elektrik ve doğalgaza indirim Erdoğan asgari ücret için zam tarihini açıkladı Ormanda yetişiyor, fiyatı altınla yarışıyor! Köylüler her yerde onu arıyor Bakan Bilgin asgari ücret ek zam için şartı açıkladı