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WhatsApp üzerinden 1,5 milyon TL'lik dolandırıcılık

Zonguldak merkezli 5 ilde çekilişle cep telefonu kazanmayı vadeden dolandırıcıların WhatsApp'tan yazışarak 30 kişiyi 1,5 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı.

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