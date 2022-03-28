WhatsApp Video 2022-03-28 at 19.33.36

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na adaylığını açıklayan Uğur Dündar, kendisi için “Aziz Yıldırım’ın adayıdır. Sinsi bir projedir” diyen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük’e yanıt verdi.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6241e9a53fbba8785109be73" allowfullscreen></iframe>