Anasayfa Video Galeriler Gündem WhatsApp Video 2022-03-28 at 19.33.36 WhatsApp Video 2022-03-28 at 19.33.36 28 Mart 2022 Pazartesi Saat: 20:00 Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na adaylığını açıklayan Uğur Dündar, kendisi için “Aziz Yıldırım’ın adayıdır. Sinsi bir projedir” diyen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük’e yanıt verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6241e9a53fbba8785109be73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da sokak ortasında iki kız grubu birbirine girdi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şoke eden olay! Bir anda kapıyı açtı... İndirimli cep telefonları için birbirlerini ezdiler! Ukraynalılar CNN Türk ekibinin yayın yapmasına izin vermedi İstanbul Metrosu'nun yeni maskotu o oldu TikTok'unuz batsın sizin! Sınıfta öğretmene yine çirkin saldırı Ciple çarpışan öğrenci servisi devrildi: Yaralılar var! Eylem planı yapan PKK'lıların mesajları ortaya çıktı Karda cirit nefes kesti