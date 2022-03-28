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  4. WhatsApp Video 2022-03-28 at 19.33.36

WhatsApp Video 2022-03-28 at 19.33.36

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na adaylığını açıklayan Uğur Dündar, kendisi için “Aziz Yıldırım’ın adayıdır. Sinsi bir projedir” diyen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük’e yanıt verdi.

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