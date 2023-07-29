Anasayfa Video Galeriler Gündem WhatsApp'tan gelen yabancı numaralı aramaların sırrı çözüldü WhatsApp'tan gelen yabancı numaralı aramaların sırrı çözüldü 29 Temmuz 2023 Cumartesi Saat: 12:40 Güncelleme: 29 Temmuz 2023 Cumartesi 12:40 Son günlerde Türkiye'de artan WhatsApp üzerinden yabancı ülke aramalarının altından yeni bir dolandırıcılık tuzağı çıktı... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64c4de849473de627634ab03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 5 hain öldürüldü Deprem bölgesinde yeni kabus! Risk büyüyor Kemer'deki orman yangınının küle çevirdiği alan havadan görüntülendi Yol kenarından toplayıp, kilosunu 90 TL'ye satıyorlar İstanbul'da bıçaklı saldırgan terörü! Özel Harekat'ın operasyonu kamerada O kadar zıpladılar ki... Konserde deprem oldu! Gerçekten oldu! Hande Erçel bikinili dansıyla mest etti Bu yalanla tam 16 milyon TL'lik vurgun yaptılar Marmaris yanıyor! Yeni gün yeni orman yangını ile başladı