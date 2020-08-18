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  3. 18 Ağustos 2020 08:05

Wuhan'dan gelen görüntüler dünyayı şaşkına çevirdi

oronavirüsün tüm dünyaya yayılma noktası olarak gösterilen Çin'in Wuhan kentinden gelen eğlence görüntüleri dünyayı şaşkına çevirdi.

Video Galeri
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