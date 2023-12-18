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  4. Xiaomi'nin elektrikli otomobili yola çıktı! İlk kez kamuflajsız görüntülendi

Xiaomi'nin elektrikli otomobili yola çıktı! İlk kez kamuflajsız görüntülendi

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Teknoloji devi Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili test sırasında kamuflajsız olarak görüntülendi.

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