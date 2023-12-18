Anasayfa Video Galeriler Gündem Xiaomi'nin elektrikli otomobili yola çıktı! İlk kez kamuflajsız görüntülendi Xiaomi'nin elektrikli otomobili yola çıktı! İlk kez kamuflajsız görüntülendi 18 Aralık 2023 Pazartesi Saat: 17:50 Güncelleme: 18 Aralık 2023 Pazartesi 17:50 Teknoloji devi Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili test sırasında kamuflajsız olarak görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65805c407005c59ba10d2893" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dünyanın en kötü yemeği seçilmişti! Karadenizliler 2 saatte silip süpürdü Marmara için duymak istemediğimiz deprem açıklaması geldi 21 yıl önce FETÖ'yü bu sözlerle ifşa etmişti, ardından öldürüldü! İstanbul trafiğinde güpe gündüz film gibi 6 milyonluk gasp Fenomen Ece Ronay adliyeye sevk edildi YÖK Başkanı açıkladı: Üniversitelere yapay zeka bölümü geliyor Dehşet evinde yeni detaylar! Silah sesi duyulmasın diye yastık kullanmış Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. kez toplandı İstanbul'un 3 noktasında 3 taciz kavgası kamerada