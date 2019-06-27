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  3. 27 Haziran 2019 16:20

Yaban domuzunu kovboy gibi kement atarak kurtardılar

Denizli’nin Çivril ilçesinde sulama kanalına düşen yabana domuzu kanal kapaklarını açmaya gelen sulama birliği kooperatifi personeli tarafından ip ve iş makinesi yardımıyla kurtarıldı. Personeller ipi adeta kovboyların sürü hayvanlarını kullanmak için attığı kement gibi ustalıkla kullanarak yakalayıp kurtarmayı başardı. İlginç olay, Çivril Kızılcayer Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah...

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