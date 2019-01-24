Yaban domuzunun Konyaaltı sahilinde dev dalgalarla mücadelesi
24 Ocak 2019 23:40
Yaban domuzunun Konyaaltı sahilinde dev dalgalarla mücadelesi
Antalya’nın Konyaaltı sahiline inen yaban domuzunun dev dalgalarla mücadelesi amatör kameralara yansıdı. Antalya genelinde etkili olan fırtına nedeniyle yolunu şaşırıp dağlardan sahile indiği tahmin edilen bir yaban domuzu, sahilde dolaşıp denize girdi. Dev dalgalarla mücadele eden domuzunu çevredeki vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti. Her defasında açılmak için denize giren ve...