  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Yaban hayatı, fotokapanlara yansıdı

Yaban hayatı, fotokapanlara yansıdı

Yaban hayatının izlenmesi amacıyla Türkiye'nin dört bir yanına yerleştirilen fotokapanlara, ilginç görüntüler yansıdı. Ayağa kalkarak etrafı izleyen ayı ile nesli tehlike altındaki saz kedisi ve birçok yaban hayvanı, görüntülerde yer aldı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'a gitti
Türkiye'nin Sibirya'sında her şey dondu!
Sosyal medyayı ayağa kaldıran ''kaçırıldım'' paylaşımı
19 yıl önce ortadan kaybolmuştu... Yasak aşk cinayetine kurban gitmiş!
İstanbul'da ilginç anlar! Böyle çay servisi görülmedi
İstanbul Havalimanı’nda ilaç kaçakçılığı operasyonu
İstanbul'da genç kadına kapkaç şoku
Turizm cenneti Boraboy Gölü'nün yüzeyi buz tuttu
Aşıyı peçeteye sıkan hemşire kameraya yakalandı!