Yaban hayatı, fotokapanlara yansıdı

Yaban hayatının izlenmesi amacıyla Türkiye'nin dört bir yanına yerleştirilen fotokapanlara, ilginç görüntüler yansıdı. Ayağa kalkarak etrafı izleyen ayı ile nesli tehlike altındaki saz kedisi ve birçok yaban hayvanı, görüntülerde yer aldı.

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