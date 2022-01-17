Anasayfa Video Galeriler Gündem Yaban hayatı, fotokapanlara yansıdı Yaban hayatı, fotokapanlara yansıdı 17 Ocak 2022 Pazartesi Saat: 14:01 Yaban hayatının izlenmesi amacıyla Türkiye'nin dört bir yanına yerleştirilen fotokapanlara, ilginç görüntüler yansıdı. Ayağa kalkarak etrafı izleyen ayı ile nesli tehlike altındaki saz kedisi ve birçok yaban hayvanı, görüntülerde yer aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61e54c7276d9d4344044f843" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'a gitti Türkiye'nin Sibirya'sında her şey dondu! Sosyal medyayı ayağa kaldıran ''kaçırıldım'' paylaşımı 19 yıl önce ortadan kaybolmuştu... Yasak aşk cinayetine kurban gitmiş! İstanbul'da ilginç anlar! Böyle çay servisi görülmedi İstanbul Havalimanı’nda ilaç kaçakçılığı operasyonu İstanbul'da genç kadına kapkaç şoku Turizm cenneti Boraboy Gölü'nün yüzeyi buz tuttu Aşıyı peçeteye sıkan hemşire kameraya yakalandı!