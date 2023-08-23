Anasayfa Video Galeriler Gündem Yabancı uyruklu esnafın dükkanına satırlı baskın kamerada Yabancı uyruklu esnafın dükkanına satırlı baskın kamerada 23 Ağustos 2023 Çarşamba Saat: 23:05 Güncelleme: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 23:05 Gaziantep'te bir grup, dükkanın önüne park ettikleri motosiklet için kendilerini uyaran yabancı uyruklu esnafın dükkanını satır, sopa ve bıçaklarla bastı. Olayda 2 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64e66683bf62f15b543c5063" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ekonomik krizle boğuşan Arjantin'de marketler yağmalandı Ekonomik krizle boğuşan Arjantin'de marketler yağmalandı BRICS Zirvesi'nde ilginç anlar! Çin Devlet Başkanı şaştı kaldı Türkiye'nin konuştuğu kuduz hastası, hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta deprem konutlarının son hali görüntülendi Rezidans otoparkında silahlı saldırı kamerada Eskişehir'de korkutan yangın! Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor Çanakkale yangınında kurtarma ekibi ölümden döndü 6 terörist daha etkisiz hale getirildi