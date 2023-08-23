Yabancı uyruklu esnafın dükkanına satırlı baskın kamerada

Gaziantep'te bir grup, dükkanın önüne park ettikleri motosiklet için kendilerini uyaran yabancı uyruklu esnafın dükkanını satır, sopa ve bıçaklarla bastı. Olayda 2 kişi yaralandı.

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