Anasayfa Video Galeriler Gündem Yabancı uyruklu hırsız İstanbulkart yoluyla yakalandı Yabancı uyruklu hırsız İstanbulkart yoluyla yakalandı 25 Aralık 2021 Cumartesi Saat: 15:52 İstanbul'da hakkında 3 ayrı mahkeme tarafından hırsızlık suçundan aranma kararı bulunan Gürcistan uyruklu zanlı kullandığı İstanbulkart numarası takip edilerek, otobüse bindiği sırada yakaladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61c713fa0f749f513b251083" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Reuters'ın en çok izlenen videosu Türkiye'den! Kur korumalı TL mevduatı için olay sözler: ''Hangi vatandaş girer bu sisteme ?'' Açıklama geldi! Türkiye'de yılbaşı gecesi için kapanma olacak mı ? Yine Esenyurt, yine bir taksici, yine bahaneler! Yolcuları araçtan indirdi Sibirya sanmayın, bu buz gibi fotoğraflar Türkiye'den Sosyal medyayı sallayan ''2031 yılında İstanbul'dayım, yardım edin'' videosu Buz tutan yolda zincirleme kaza: 40 araç birbirine girdi Lisede dehşet! 16 yaşındaki kız öğrenci intihar etti Nesli tükenmek üzereydi... Yıllar sonra ilk kez görüldü