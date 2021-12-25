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Yabancı uyruklu hırsız İstanbulkart yoluyla yakalandı

İstanbul'da hakkında 3 ayrı mahkeme tarafından hırsızlık suçundan aranma kararı bulunan Gürcistan uyruklu zanlı kullandığı İstanbulkart numarası takip edilerek, otobüse bindiği sırada yakaladı.

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