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  3. 14 Kasım 2019 11:50

Yabancı uyruklu iki grup Taksim'i savaş alanına çevirdi

Taksim'de yabncı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada sopa, demir ve sandalyeler kullanıldı. Tekme yumrukların havada uçuştuğu kavga cep telefonu ile görüntülendi.

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