Anasayfa Video Galeriler Gündem Yabancı uyruklu kaçak canlı bomba çıktı! Yabancı uyruklu kaçak canlı bomba çıktı! 29 Aralık 2022 Perşembe Saat: 18:45 Güncelleme: 29 Aralık 2022 Perşembe 18:45 Afyonkarahisar'da düzenlene operasyonda canlı bomba eylemi hazırlığındaki DEAŞ terör örgütü üyesi Irak uyruklu terörist yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63adb6145e883b48ca33a603" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kılıçdaroğlu’nun yemek yediği restoran kapatıldı THY uçağında akıl almaz şaka! Uçak tahliye edildi AK Partili milletvekilinden gazeteciye kamerlarına önünde fırça Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak AK Parti, Altılı Masa ve FETÖ iddiası Köprüdeki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı Güldür Güldür ekibinden Aleyna Tilki sürprizi Lisede skandal görüntüler: Sınıf arkadaşları işkence edip kameraya kaydetti Ümraniye’de, geri dönüşüm tesisinde patlama Skandal görüntüler: Gümrük müdüründen herkesin içinde memura tokat