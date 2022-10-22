Anasayfa Video Galeriler Gündem Yabancı uyruklu kadınlar bakın nereden çıktı! Müzikhol baskınında ilginç görüntü Yabancı uyruklu kadınlar bakın nereden çıktı! Müzikhol baskınında ilginç görüntü 22 Ekim 2022 Cumartesi Saat: 10:00 Güncelleme: 22 Ekim 2022 Cumartesi 10:00 Aydın'da, ihbar üzerine bir müzikhole yapılan baskında ilginç görüntüler ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/635395081713b876f4630173" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Korku filmi maskesi takarak çocukları korkutan kreş çalışanlarının cezası belli oldu Liseli öğrencisi, tuvalette başına gelen olay nedeniyle okulundan oldu Ümit Özdağ, kendisine ''uvube'' diyen vatandaşa bu yanıtı verdi! Erdoğan'dan gençlere kripto para uyarısı Biden'dan yine garip hareketler! Herkes şaştı kaldı Mahkemeden Gülşen kararı Fakıbaba AK Parti'den neden istifa ettiğini canlı yayında açıkladı Ölüm namaz kılarken yakaladı 8 bin yıllık keşif! Kötülükleri yok etmek için kırılan insan figürleri bulundu