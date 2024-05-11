Anasayfa Video Galeriler Gündem Yabancı uyruklu kiracı, ev sahibini fena dolandırdı Yabancı uyruklu kiracı, ev sahibini fena dolandırdı 11 Mayıs 2024 Cumartesi Saat: 07:55 Güncelleme: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 07:55 Bolu'da, 15 gündür telefonlarına bakmadığı için polis, itfaiye ve sağlık ekipleriyle Afgan kiracısı Abed E.'nin oturduğu eve giren ev sahibi karşılaştığı manzarayla donup kaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/663efa482e9900192202a2d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mustafa Sarıgül Kabe'de atanamayan öğretmenler için dua etti İstanbul'da okulu basan veli ortalığı birbirine kattı Atıl inşaatta insan iskeleti bulundu ABD polisi, siyahi askeri öldürdü: O anlar kamerada Meclis'te hakaretler havada uçuştu: ''Zırto, sarhoş, ağzın pis, utanmaz herif'' Apartman dairesinde patlama: Yaralılar var Düşük kira ödeyen kiracıya 55 günde tahliye kararı Deprem bölgesinde hayrına hasat: Toplayana bedavaya verdi İstanbul'da öğretmenlerden valilik önünde protesto