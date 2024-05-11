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  4. Yabancı uyruklu kiracı, ev sahibini fena dolandırdı

Yabancı uyruklu kiracı, ev sahibini fena dolandırdı

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Bolu'da, 15 gündür telefonlarına bakmadığı için polis, itfaiye ve sağlık ekipleriyle Afgan kiracısı Abed E.'nin oturduğu eve giren ev sahibi karşılaştığı manzarayla donup kaldı.

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