Anasayfa Video Galeriler Gündem Yabancı uyruklu PKK/KCK firarisi yakalandı Yabancı uyruklu PKK/KCK firarisi yakalandı 18 Ocak 2024 Perşembe Saat: 10:20 Güncelleme: 18 Ocak 2024 Perşembe 10:20 Mersin polisinin yaptığı çalışmada terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmaktan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanıp tutuklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65a8d159abad6b923a09ef83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da CHP'li belediyeye rüşvet operasyonu: Çok sayıda gözaltı var! Erdoğan: THY'nin ekonomiye katkısı 56 milyar dolar Sevgilisinin yanında telefonuna gelen mesaj sonrası araçtan atladı İnşatta ölümüne kavga! Sopalarla birbirlerine girdiler Kayseri'de korkutan deprem 90 metre uzatılan Bolu Dağı Tüneli 60 metre daha uzatılacak 11 ilde DEAŞ operasyonu çok sayıda gözaltı var Meclis'te ''bez parçası'' krizi! AK Partili ve CHP'li isim birbirine girdi İstanbul'da apart otelde büyük yangın