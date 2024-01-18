  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Yabancı uyruklu PKK/KCK firarisi yakalandı

Yabancı uyruklu PKK/KCK firarisi yakalandı

Güncelleme:

Mersin polisinin yaptığı çalışmada terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmaktan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanıp tutuklandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İstanbul'da CHP'li belediyeye rüşvet operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!
İstanbul'da CHP'li belediyeye rüşvet operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!
Erdoğan: THY'nin ekonomiye katkısı 56 milyar dolar
Erdoğan: THY'nin ekonomiye katkısı 56 milyar dolar
Sevgilisinin yanında telefonuna gelen mesaj sonrası araçtan atladı
Sevgilisinin yanında telefonuna gelen mesaj sonrası araçtan atladı
İnşatta ölümüne kavga! Sopalarla birbirlerine girdiler
İnşatta ölümüne kavga! Sopalarla birbirlerine girdiler
Kayseri'de korkutan deprem
Kayseri'de korkutan deprem
90 metre uzatılan Bolu Dağı Tüneli 60 metre daha uzatılacak
90 metre uzatılan Bolu Dağı Tüneli 60 metre daha uzatılacak
11 ilde DEAŞ operasyonu çok sayıda gözaltı var
11 ilde DEAŞ operasyonu çok sayıda gözaltı var
Meclis'te ''bez parçası'' krizi! AK Partili ve CHP'li isim birbirine girdi
Meclis'te ''bez parçası'' krizi! AK Partili ve CHP'li isim birbirine girdi
İstanbul'da apart otelde büyük yangın
İstanbul'da apart otelde büyük yangın