Anasayfa Video Galeriler Gündem Yabancı uyruklu saldırganlar cadde ortasında dehşet saçtı: Yaralılar var Yabancı uyruklu saldırganlar cadde ortasında dehşet saçtı: Yaralılar var 01 Ocak 2024 Pazartesi Saat: 16:00 Güncelleme: 01 Ocak 2024 Pazartesi 16:00 Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde husumetlilerine ateş açan yabancı uyruklu kişiler, yoldan geçenleri de vurdu. Saldırıda 4 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6592b77d6b00748a87091b43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tunceli'de korkutan deprem! Naci Görür uyarmıştı Japonya'da 7.6'lık depremden korkunç görüntüler Japonya'da 2 büyük deprem! Tsunami alarmı verildi İstanbul'da Filistin’e destek yürüyüşüne binlerce vatandaş akın etti Yeni yılın ilk zamlı trafik cezasını onlar yedi Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte yılbaşı gecesinde yakalanan ''kaçak'' sayısı Yılbaşını kutlamak isterken havai fişek elinde böyle patladı Yine Marmaray, yine intihar! Haluk Levent yeni yıla konteyner kentte girdi