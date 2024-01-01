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  4. Yabancı uyruklu saldırganlar cadde ortasında dehşet saçtı: Yaralılar var

Yabancı uyruklu saldırganlar cadde ortasında dehşet saçtı: Yaralılar var

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde husumetlilerine ateş açan yabancı uyruklu kişiler, yoldan geçenleri de vurdu. Saldırıda 4 kişi yaralandı.

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