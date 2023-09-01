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  4. Yabancı uyruklu uyuşturucu kaçakçısını Zafer Partililer yakalattı

Yabancı uyruklu uyuşturucu kaçakçısını Zafer Partililer yakalattı

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kastamonu'da Afgan uyruklu bir uyuşturucu kaçakçısını Zafer Partililerin polise yakalattığını dyurdu.

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