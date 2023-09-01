Anasayfa Video Galeriler Gündem Yabancı uyruklu uyuşturucu kaçakçısını Zafer Partililer yakalattı Yabancı uyruklu uyuşturucu kaçakçısını Zafer Partililer yakalattı 01 Eylül 2023 Cuma Saat: 14:50 Güncelleme: 01 Eylül 2023 Cuma 14:50 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kastamonu'da Afgan uyruklu bir uyuşturucu kaçakçısını Zafer Partililerin polise yakalattığını dyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64f1d008e86b420b1a726143" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hastanede Akdeniz engereği paniği! Saatler sonra bulundu Erdoğan'ın muhabirlere yanıtı olay oldu: ''Bir şey söyleyeceğim, kızacaksın'' Plajda fırtına kabusu! Ortalık savaş alanına döndü Barınma krizi, kuyruk krizi oldu! Ara buluculuk kuyruğu kamerada Barınma krizi, kuyruk krizi oldu! Ara buluculuk kuyruğu kamerada El bombasıyla tehdit etmişti, evinden 2 el bombası çıktı Mehmetçik Kandil'i vurdu! Çok sayıda terörist öldürüldü Türkiye'nin ünlü sahili gece de dolu: Yatağını yorganını alan geldi Türk ailenin tatil hayali ters kelepçeli mahzende bitti