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Yabancı uyruklular çetesi esnafın kabusu oldu

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İstanbul'da yabancı uyruklu çeteden sahte dolarlarla büyük dolandırıcılık. Dolandırıcılık anı esnafın dükkanındaki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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