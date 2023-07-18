Anasayfa Video Galeriler Gündem Yabancı uyruklular çetesi esnafın kabusu oldu Yabancı uyruklular çetesi esnafın kabusu oldu 18 Temmuz 2023 Salı Saat: 13:20 Güncelleme: 18 Temmuz 2023 Salı 13:20 İstanbul'da yabancı uyruklu çeteden sahte dolarlarla büyük dolandırıcılık. Dolandırıcılık anı esnafın dükkanındaki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64b6676ee3cfc97ab11ad4f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da buzluktan çıkan vahşette kan donduran ifade Türkiye'nin ''sarı gelini''nden kötü haber! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ''kentsel dönüşüm'' itirafı Günün en garip kazası İstanbul'da kameraya yansıdı Profesörden doğal afetler için dikkat çeken öneri: ''Binaları boyayalım!'' Çılgın Türkler iş başında: Hem serinliyor hem de elektrikten tasarruf ediyor Sıcaklar bunalttı diyenlere kötü haber: Daha yeni başlıyor! Plaj fiyatları uçtu, sıcaklar bastırdı, İstanbullu'nun çözümü bu oldu Ankara'da patlama! Yaralılar var