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  4. Yabancı uyrukluların evinde bir çocuk elleri be kolları bağlı halde bulundu

Yabancı uyrukluların evinde bir çocuk elleri be kolları bağlı halde bulundu

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Mardin'de bir çocuk, madde bağımlısı babası tarafından günlerce işkence edilerek elleri ve kolları bağlı şekilde bulundu. Yabancı uyruklu baba ve anne gözaltına alındı.

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