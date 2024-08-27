Anasayfa Video Galeriler Gündem Yabancı uyrukluların evinde bir çocuk elleri be kolları bağlı halde bulundu Yabancı uyrukluların evinde bir çocuk elleri be kolları bağlı halde bulundu 27 Ağustos 2024 Salı Saat: 14:52 Güncelleme: 27 Ağustos 2024 Salı 14:52 Mardin'de bir çocuk, madde bağımlısı babası tarafından günlerce işkence edilerek elleri ve kolları bağlı şekilde bulundu. Yabancı uyruklu baba ve anne gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66cdbdef8b0f80a78b07ef43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Terör gazisi, mikroişlemcili protezle normal hayatına geri döndü Türkiye'nin ''cinli köyü''nde cin ararken, ceset buldular Motokurye tuvaletini yaptığı asansörde mahsur kaldı TIR'ın İETT otobüsünün üzerine devrildiği kaza kamerada İstanbul'da TIR, İETT otobüsünün üzerine devrildi: Yaralılar var Devlet hastanesinde ''ilaç'' skandalı: 2'si doktor 19 gözaltı Evden çıkarılan kiracı kadın, artık sokakta yaşıyor Korkunç kaza kamerada: Otomobil kağıt gibi ikiye bölündü İstanbul trafiğinde ''beyaz yol'' çilesi: Trafik durma noktasına geldi