Yabancı uyrukluların evinde bir çocuk elleri be kolları bağlı halde bulundu

Mardin'de bir çocuk, madde bağımlısı babası tarafından günlerce işkence edilerek elleri ve kolları bağlı şekilde bulundu. Yabancı uyruklu baba ve anne gözaltına alındı.

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