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  4. Yabancı uyrukluların sokak ortasındaki tekme tokat kavgası kamerada

Yabancı uyrukluların sokak ortasındaki tekme tokat kavgası kamerada

İstanbul Kağıthane'de yabancı uyruklu 2 grup arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havalarda uçuştu.

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