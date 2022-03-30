Anasayfa Video Galeriler Gündem Yabancı uyrukluların sokak ortasındaki tekme tokat kavgası kamerada Yabancı uyrukluların sokak ortasındaki tekme tokat kavgası kamerada 30 Mart 2022 Çarşamba Saat: 12:00 İstanbul Kağıthane'de yabancı uyruklu 2 grup arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havalarda uçuştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62441c33d27c4176a47bce33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hande Erçel yeni sevgilisiyle fena yakalandı! Bakın kimin eski sevgilisiymiş... Üniversite öğrencisi genç kadın kabusu yaşadı! Görüntüler korkunç Yandaş medyadan Necmettin Erbakan'a makas! Bu sözlerini kırptılar Pinhani konseri savaş alanına döndü! Ortalık birbirine girdi İstanbul'da ucuzluk izdihamı! İndirimi duyan koştu Rusya'nın mühimmat deposu havaya uçtu Rusya durmuyor! Ukrayna sabaha kadar bombalandı Karadeniz'deki doğal gaz için tarihi gelişme Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi ?