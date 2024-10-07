Yabani dizisinde tepki çeken kadın cinayeti sahnesi

Türkiye her gün bir yenisi eklenen kadın cinayetleriyle sarsılırken Yabani dizisindeki bir sahne izleyicinin tepkisini çekti.

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