Anasayfa Video Galeriler Gündem Yabani dizisinde tepki çeken kadın cinayeti sahnesi Yabani dizisinde tepki çeken kadın cinayeti sahnesi 07 Ekim 2024 Pazartesi Saat: 10:40 Güncelleme: 07 Ekim 2024 Pazartesi 10:40 Türkiye her gün bir yenisi eklenen kadın cinayetleriyle sarsılırken Yabani dizisindeki bir sahne izleyicinin tepkisini çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6703907cfb9a057d0a035833" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gece kulübü çıkışı 2 kadın ve 1 erkek birbirine girdi PKK'ya bir darbe daha: 6 terörist öldürüldü Malatya'da yetişiyor, dondurularak ABD'ye ihraç ediliyor Şaşkın hırsızlar koca tabelayı görmedi; dükkanı soydu İstanbul'da motosikletli saldırı: Daireye kurşun yağdırdılar İzmir'de yaralı bir geyik fabrikaya sığındı Hainlerin onlarca ini yerle bir edildi Tünelde can pazarı: 4 kişi otomobilin içinde sıkıştı Esenyurt'ta sapık kamerada: Minik çocuğu taciz etti