Yağ fabrikasında büyük yangın: Patlama sesleri yükseldi

Aksaray'da sanayi bölgesinde bir yağ fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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