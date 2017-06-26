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  3. 26 Haziran 2017 23:15

Yağ varili patladı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir işletmede dekor için onarılan yağ varili kaynak esnasında patladı. Olayda 2 kişi yaralandı.

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Karaman şehidinin şarkı söylerken çektiği görüntüler ortaya çıktı
Karaman şehidinin şarkı söylerken çektiği görüntüler ortaya çıktı
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Bostancı sahilinde ayağı ağa takılan genç boğulma tehlikesi geçirdi
Bostancı sahilinde ayağı ağa takılan genç boğulma tehlikesi geçirdi
Video Galeri
Sokak ortasında soyguncu dehşeti kamerada
Sokak ortasında soyguncu dehşeti kamerada
Video Galeri
Baba can, kadınlar canlı yayın derdinde
Baba can, kadınlar canlı yayın derdinde
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Başbakan Yıldırım: Biz milletle yürürüz, milletle beraber gideriz
Başbakan Yıldırım: Biz milletle yürürüz, milletle beraber gideriz
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Şelalede yüzerken boğulma anı görüntülendi
Şelalede yüzerken boğulma anı görüntülendi